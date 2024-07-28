В Самарской области задержали двух наркосадоводов

В Волжском и Похвистневском районах Самарской области правоохранители задержали местных жителей по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.
Так, в Волжском районе у 36-летнего местного жителя на участке нашли 47 кустов конопли. Ранее судимый подозреваемый пояснил, что выращивал их для себя и не планировал сбывать.
Второго любителя ботаники поймали в Похвистневском районе. У него дома в шкафу был оборудован парник для незаконных растений. Там нашли 19 кустов конопли, также высушенный и готовый к употреблению наркотик. Всего изъяли 150 г марихуаны. Ранее судимый мужчина тоже уверял, что продавать урожай не собирался.
В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки