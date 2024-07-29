В Самарской области мужчина подпал под уголовное дело за хранение боеприпасов

В Самарской области в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Полицейские изъяли свыше 180 патронов для нарезного и гладкоствольного оружия и банка с бездымным порохом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В середине апреля в полицию Шенталинского района поступила информация о том, что местный 47-летний житель может незаконно хранить взрывчатые вещества и патроны.

В присутствии понятых правоохранители осмотрели жилье, придомовую территорию, транспортные средства. В ходе обыска были обнаружены и изъяты свыше 180 предметов, похожих на патроны от мелкокалиберного, нарезного и гладкоствольного оружия и металлическую банку с сыпучим веществом серого цвета массой более 70 граммов.

Экспертиза показала, что предъявленное на исследование вещество серо-зеленого цвета является бездымным порохом промышленного изготовления. Представленный порох пригоден для производства взрыва, а патроны пригодны для стрельбы.

Подозреваемый пояснил дознавателю, что незаконно хранил боеприпасы без цели сбыта.

Следователи Шенталинского района возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.