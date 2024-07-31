Чичерина, рэпер Рич и Петр Лундстрем станут хедлайнерами фестиваля творчества участников СВО "Ленточка"

В Самаре 6 и 7 сентября, в ТК "Амбар" пройдет первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка". На большом гала-концерте фестиваля выступят хедлайнеры Юлия Чичерина, рэпер Рич и Петр Лундстрем. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, руководитель фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.
Исполнителей и коллективы военнослужащих, ветеранов военных действий, представителей волонтерских движений и всех желающих приглашают принять участие в фестивале. Отбор исполнителей ведется по двум направлениям: музыкальные композиции и литература (поэзия, проза, драматургия).
Заявки принимаются на эл. почту kswokultura@mail.ru до 10 августа (включительно) в свободной форме.
Организаторы просят указать исполнителей и коллективы: позывной исполнителя (руководителя коллектива); контакты для обратной связи; прикрепить аудио/видеоматериалы или ссылку на файлы; в заголовке письма указывайте "Ленточка. Музыка" или "Ленточка. Литература".
Гражданских лиц просят указать: ФИО исполнителя (руководителя коллектива); название волонтерского движения; населенный пункт местонахождения; контакты для обратной связи.
Более подробно о фестивале можно узнать по ссылкам в ВК и телеграм.
Фестиваль организуется и проводится Холдингом "Глобал Вижн" (ООО "ГВ Холдинг") при поддержке Комитета семей воинов Отечества Самарской области.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.