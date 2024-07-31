Чичерина, рэпер Рич и Петр Лундстрем станут хедлайнерами фестиваля творчества участников СВО "Ленточка"

В Самаре 6 и 7 сентября, в ТК "Амбар" пройдет первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка". На большом гала-концерте фестиваля выступят хедлайнеры Юлия Чичерина, рэпер Рич и Петр Лундстрем. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, руководитель фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

Исполнителей и коллективы военнослужащих, ветеранов военных действий, представителей волонтерских движений и всех желающих приглашают принять участие в фестивале. Отбор исполнителей ведется по двум направлениям: музыкальные композиции и литература (поэзия, проза, драматургия).

Заявки принимаются на эл. почту kswokultura@mail.ru до 10 августа (включительно) в свободной форме.

Организаторы просят указать исполнителей и коллективы: позывной исполнителя (руководителя коллектива); контакты для обратной связи; прикрепить аудио/видеоматериалы или ссылку на файлы; в заголовке письма указывайте "Ленточка. Музыка" или "Ленточка. Литература".

Гражданских лиц просят указать: ФИО исполнителя (руководителя коллектива); название волонтерского движения; населенный пункт местонахождения; контакты для обратной связи.

Более подробно о фестивале можно узнать по ссылкам в ВК и телеграм.

Фестиваль организуется и проводится Холдингом "Глобал Вижн" (ООО "ГВ Холдинг") при поддержке Комитета семей воинов Отечества Самарской области.