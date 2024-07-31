Неравнодушные граждане "сдали" хранившего коноплю сельчанина из Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали ранее судимого 27-летнего жителя с. Красносельское. Его подозревают в хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Неравнодушные местные жители пожаловались полицейским на мужчину. Правоохранители приехали к нему домой и нашли пакет с 275 г конопли. В связи с этим возбудили уголовное дело. При этом сам мужчина имел признаки опьянения, но отказался проходить медосвидетельствование. В результате его еще и оштрафовали на 4 тыс. руб. за употребление наркотиков.