В Тольятти прокуратура закрыла аттракционы около ТЦ "Бегемот"

В Тольятти приостановлена работа аттракционов, эксплуатируемых с нарушениями требований к техническому состоянию. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Нарушения выявлены в ходе проверки, проводившейся прокуратурой Автозаводского района в парке развлечений возле ТЦ "Бегемот" (ул. 70 лет Октября, 31), где услуги оказывает индивидуальный предприниматель.
Выяснилось, что на 11 аттракционов, в числе которых горка "Маятник", "Надувной батут", "Джуманджи", "Сказочный грибок", "Трамплин-1", не было сведений о ежедневной проверке и допуске к работе, актов оценки технического состояния.
Кроме того, техническое состояние аттракционов не соответствует установленным требованиям: имеются сиденья со сколами и трещинами, повреждения, истирание ткани поясного ремня в подвесной системе.
По результатам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
Госинспекцией Гостехнадзора Самарской области виновное лицо привлечено к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Работа аттракционов приостановлена до устранения всех имеющихся нарушений.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?