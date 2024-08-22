Вода на четырех самарских пляжах не прошла контроль Роспотребнадзора

С 16 по 21 августа выявлены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на четырех организованных пляжах Самары, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Контроль не прошли пляжи на 1-й (ул. Ленинградская), 2-й и 4-й очередях набережной, а также в Загородном парке. Купаться в указанных водоемах не рекомендуется. Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.

Всего на 21 августа на территории Самарской области организован 31 пляж. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.