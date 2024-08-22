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Общество

Вода на четырех самарских пляжах не прошла контроль Роспотребнадзора

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 21 августа выявлены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на четырех организованных пляжах Самары, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Контроль не прошли пляжи на 1-й (ул. Ленинградская), 2-й и 4-й очередях набережной, а также в Загородном парке. Купаться в указанных водоемах не рекомендуется. Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.

Всего на 21 августа на территории Самарской области организован 31 пляж. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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