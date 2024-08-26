Запущено движение трамваев по обновленному участку ул. Ново-Садовой

В понедельник, 26 августа, в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщает глава города Елена Лапушкина.

В этом году от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной в рамках капитального ремонта были заменены более трех километров путей, смонтирована система ливневой канализации, установлены новые стрелочные переводы и выполнены другие важные виды работ.

"Уже в среду по обновленному участку пойдет первый вагон с пассажирами, трамвайные маршруты вернутся на свою прежнюю схему следования", - пишет мэр.

В этот день будут одновременно работать и трамваи, и компенсационные автобусы. С четверга - только трамваи. "Осенью служба пути еще раз проверит состояние путей, где нужно - подтянут", - сообщает департамент транспорта Самары.