Запущено движение трамваев по обновленному участку ул. Ново-Садовой

В понедельник, 26 августа, в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщает глава города Елена Лапушкина.
В этом году от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной в рамках капитального ремонта были заменены более трех километров путей, смонтирована система ливневой канализации, установлены новые стрелочные переводы и выполнены другие важные виды работ.
"Уже в среду по обновленному участку пойдет первый вагон с пассажирами, трамвайные маршруты вернутся на свою прежнюю схему следования", - пишет мэр.
В этот день будут одновременно работать и трамваи, и компенсационные автобусы. С четверга - только трамваи. "Осенью служба пути еще раз проверит состояние путей, где нужно - подтянут", - сообщает департамент транспорта Самары.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.