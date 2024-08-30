Самарская телебашня включит праздничную подсветку ко Дню знаний

В воскресенье и понедельник, 1 и 2 сентября, телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь Дня знаний и начала учебного года.
С 21:00 до 00:00 на медиафасаде отобразится надпись "1 сентября — День знаний", грани телебашни украсят яркими переливами, изображениями осеннего листопада и школьной доски.
Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Иркутске, Кызыле, Майкопе, Новосибирске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Саранске, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.