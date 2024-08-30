16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергетики поддержали социальный проект для многодетных семей Самарские ученые изготовили экспериментальный образец фотонного вычислителя Ждем бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Самарской области Глава Минобороны РФ поздравил самарских военных с освобождением от врага населенного пункта в ДНР Кирилл Галанов: благодаря фиджитал-спорту мы хотим привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации

Общество

Самарская телебашня включит праздничную подсветку ко Дню знаний

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье и понедельник, 1 и 2 сентября, телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь Дня знаний и начала учебного года.

С 21:00 до 00:00 на медиафасаде отобразится надпись "1 сентября — День знаний", грани телебашни украсят яркими переливами, изображениями осеннего листопада и школьной доски.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Иркутске, Кызыле, Майкопе, Новосибирске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Саранске, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1