Отправилось в суд дело об убийстве неравнодушного прохожего около метро "Победа" в Самаре

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве возле станции метро "Победа". Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года. По версии следствия, 35-летний житель Саратовской области шел со знакомым мимо станции метро "Победа" и случайно стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной. Женщина при этом просила о помощи. Гость региона заступился за нее и попытался вызвать такси. Вот только 45-летний спутник женщины ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавший скончался в машине "скорой помощи". В Саратове у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Как выяснилось позже, женщина и мужчина шли с корпоратива - они работали в компании, которая занимается продажей автозапчастей.

Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд.