В Самарской области ФСБ "накрыла" нарколабораторию, изъято 15 кг наркотиков

В Самарской области региональным УФСБ России пресечена деятельность трех жителей Тольятти, причастных к межрегиональным поставкам синтетических наркотиков в особо крупном размере.
Установлено, что тольяттинцы, действуя в составе организованной группы, с начала 2024 г. создали на территории с. Климовка Шигонского района нарколабораторию для производства синтетических наркотических средств для сбыта в регионах Российской Федерации.
В августе злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ, из незаконного оборота изъято 15 кг наркотического средства мефедрон.
Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек