В Самарской области ФСБ "накрыла" нарколабораторию, изъято 15 кг наркотиков

В Самарской области региональным УФСБ России пресечена деятельность трех жителей Тольятти, причастных к межрегиональным поставкам синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что тольяттинцы, действуя в составе организованной группы, с начала 2024 г. создали на территории с. Климовка Шигонского района нарколабораторию для производства синтетических наркотических средств для сбыта в регионах Российской Федерации.

В августе злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ, из незаконного оборота изъято 15 кг наркотического средства мефедрон.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.