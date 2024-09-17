Энергетики сообщили о плановых отключениях света на октябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

02.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Дмитриевка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Васильевка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар

08.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

08.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

09.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Зеленый Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Верхний Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Северный

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Чувашское Абдикеево

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Сургут

10.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ойкино

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Резяпкино

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Боголюбовка

16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Юреево

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Фейзулово

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Юреево

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Кармала

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Н. Фейзулово

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Верх. Васильевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Нагорный

30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Б. Чесноковка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.