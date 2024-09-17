Энергетики сообщили о плановых отключениях света на октябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
пгт. Суходол
01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка
02.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Отрада
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Дмитриевка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Васильевка
02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
пгт. Суходол
03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сергиевск
07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
пгт. Суходол
07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Борискино-Игар
08.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка
08.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Покровка
09.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Покровка
09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Черный Ключ
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Зеленый Ключ
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
п. Верхний Ключ
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
п. Северный
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Чувашское Абдикеево
10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
п. Сургут
10.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Покровка
14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Ойкино
14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ст. Резяпкино
14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Усакла
14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ендурайкино
16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ст. Боголюбовка
16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ст. Юреево
18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ст. Фейзулово
18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Степная Шентала
18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Алексеевка
21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ст. Якушкино
21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка
21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ст. Юреево
21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Н. Кармала
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Р. Васильевка
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Н. Фейзулово
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Николаевка
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Верх. Васильевка
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шпановка
22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Нагорный
30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка
30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Б. Чесноковка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!