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Общество

Энергетики сообщили о плановых отключениях света на октябрь

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

01.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

02.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Дмитриевка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Васильевка

02.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

03.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

пгт. Суходол

07.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар

08.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

08.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

09.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

09.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Зеленый Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Верхний Ключ

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Северный

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Чувашское Абдикеево

10.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

п. Сургут

10.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ойкино

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Резяпкино

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

14.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Боголюбовка

16.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Юреево

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Фейзулово

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала

18.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Юреево

21.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Кармала

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Н. Фейзулово

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Верх. Васильевка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

22.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Нагорный

30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

30.10.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Б. Чесноковка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

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Последние комментарии

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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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