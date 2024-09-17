Продолжается прием заявок на участие в фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области"

С 8 по 10 ноября в ТРК "Московский" (Самара, Московское шоссе, 18-й км) пройдет третий маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Это мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности.

Маркет-фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области. Основная задача фестиваля — создать площадку для продвижения региональных брендов.

По итогам предыдущих маркет-фестивалей на одной площадке было собрано более 100 региональных участников, представлявших одежду, обувь, аксессуары и специализированное оборудование, а также представителей из других регионов.

Только в 2023 г. за три дня модную площадку посетили более 25 тыс. человек.

В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других активностей.

Срок подачи заявок продлен до 1 октября 2024 года. Регистрация участников доступна по ссылке.