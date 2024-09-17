Продолжается прием заявок на участие в фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области"

С 8 по 10 ноября в ТРК "Московский" (Самара, Московское шоссе, 18-й км) пройдет третий маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Это мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности.
Маркет-фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области. Основная задача фестиваля — создать площадку для продвижения региональных брендов.
По итогам предыдущих маркет-фестивалей на одной площадке было собрано более 100 региональных участников, представлявших одежду, обувь, аксессуары и специализированное оборудование, а также представителей из других регионов.
Только в 2023 г. за три дня модную площадку посетили более 25 тыс. человек.
В этом году в рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий, деловая часть, показы сезонных коллекций и много других активностей.
Срок подачи заявок продлен до 1 октября 2024 года. Регистрация участников доступна по ссылке.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.