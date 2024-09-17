В Самаре ищут 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве

В Самаре разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
16 сентября в доме по адресу пер. Ясский, 10 нашли тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозревают в преступлении 62-летнего Андрея Беляева — уроженца города Карабаш Челябинской области СССР. В Самаре он зарегистрирован на ул. Аэродромной, 53.
Следственное управление просит всех, кому что-то известно о местонахождении подозреваемого, обратиться в следственное управление в дежурную службу по телефону: 8(846) 300-7-114, а также по номеру: 89179430024.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек