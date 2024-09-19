Сельчанин из Самарской области угнал машину работодателя и попался полицейским

В Самарской области 62-летний ранее судимый житель Сергиевского района стал фигурантом уголовного дела об угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники ДПС поймали подозреваемого, когда он ехал на ВАЗ-2109 по Челно-Вершинскому району. Машину остановили для проверки документов, а внутри оказался пьяный мужчина без документов. Нетрезвое состояние сельчанина подтвердило медосвидетельствование. Также выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку.

Позже правоохранителям поступило заявление об угоне "девятки", которая стояла у дома владельца с ключом в замке зажигания. Как выяснилось, подозреваемый работал у владельца машины, выпил и решил покататься по селу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").