Сельчанин из Самарской области угнал машину работодателя и попался полицейским

В Самарской области 62-летний ранее судимый житель Сергиевского района стал фигурантом уголовного дела об угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники ДПС поймали подозреваемого, когда он ехал на ВАЗ-2109 по Челно-Вершинскому району. Машину остановили для проверки документов, а внутри оказался пьяный мужчина без документов. Нетрезвое состояние сельчанина подтвердило медосвидетельствование. Также выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
Позже правоохранителям поступило заявление об угоне "девятки", которая стояла у дома владельца с ключом в замке зажигания. Как выяснилось, подозреваемый работал у владельца машины, выпил и решил покататься по селу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек