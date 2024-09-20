В Ширяево из-за марафона перекроют дорогу 6 октября

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В воскресенье, 6 октября, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия "32-й экологический марафон "Самарская Лука" с 10:00 до 14.00 будет временно прекращено движение транспортных средств, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке автомобильной дороги "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево.