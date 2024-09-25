Перед судом предстанет житель Безенчукского района, зарезавший собутыльника

В Безенчукском районе 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве, ч. 1 ст. 105 УК РФ, предстанет перед судом.

По версии следствия, 14 мая днем обвиняемый во время распития алкоголя поругался со своим 62-летним знакомым. И нанес удар колюще-режущем предметом в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте преступления.

Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.