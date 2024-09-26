ФСБ задержала подозреваемых в поджогах на транспортных объектах в Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали в Самарской, а также Нижегородской и Иркутской областях шесть человек, включая трех подростков, подозреваемых в причастности к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. Информацию подтвердили в ведомстве.

По данным правоохранителей, задержанные соглашались совершить теракты по указанию украинских спецслужб. За это им обещали вознаграждение от 10 до 15 тыс. рублей.

По информации источников Волга Ньюс, на исполнителей, предположительно, выходили через теневые чаты мессенджера Телеграм. При этом, по предварительным данным, теневые чаты могли быть связаны с незаконным распространением наркотиков. Молодых людей набирали на "работу", связанную с продажей запрещенных веществ, а далее предлагали задания, связанные с поджогами. В некоторых случаях могли предложить сначала поджечь релейный шкаф, а затем дать "более сложное" задание, к примеру, уничтожить вертолет.

Известно, что изначально исполнителям, как правило, обещают большие деньги (от 10 до 50 тыс. долларов). Но оплачивают порядка 20 тыс. за задание "попроще", а затем рассчитывают, что поджигателей задержат правоохранители.

Задержанным исполнителям по уголовным делам о терактах грозят долгие сроки лишения свободы, вплоть до пожизненных.