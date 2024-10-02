Житель Самарской области угнал и разбил иномарку на глазах у владельца

В Шенталинском районе Самарской области задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В августе у другого сельчанина пропала Kia Spectra, оставленная у дома с ключом в замке зажигания. Полицейские задержали предполагаемого угонщика, который в итоге попал в ДТП и разбил иномарку.

От задержанного пахло алкоголем, но пройти медосвидетельствование он отказался. Подозреваемый рассказал, что заметил машину, идя по улице, и решил прокатиться. В результате угонщик не справился с управлением и врезался в дерево. Произошедшее увидел владелец Kia.