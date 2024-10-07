В Самарской области воспитатель лишилась 1 млн рублей, сыграв в лотерею с мошенниками

В полицию Сергиевска обратилась 42-летняя местная воспитательница детского сада. Она заявила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что, просматривая новостную ленту в соцсети, увидела рекламу беспроигрышной лотереи и решила купить пару билетов.

Перейдя по ссылке, указанной в рекламном посте, женщину перебросило на сайт, где она выбрала номера желаемых билетов и перешла по еще одной ссылке на оплату.

"Ослепленная счастьем, потерпевшая ввела свои банковские данные в специально отведенное окно и ждала купленные билеты на почте, которую она также указала, однако этого не произошло", - сообщили в правоохранительных органах.

Спустя время, женщина решила проверить баланс банковской карты и увидела списание в размере более 1 000 000 рублей, которые она вместе с мужем копила для покупки семейного автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело.