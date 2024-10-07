В Самарской области воспитатель лишилась 1 млн рублей, сыграв в лотерею с мошенниками

В полицию Сергиевска обратилась 42-летняя местная воспитательница детского сада. Она заявила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала, что, просматривая новостную ленту в соцсети, увидела рекламу беспроигрышной лотереи и решила купить пару билетов.
Перейдя по ссылке, указанной в рекламном посте, женщину перебросило на сайт, где она выбрала номера желаемых билетов и перешла по еще одной ссылке на оплату.
"Ослепленная счастьем, потерпевшая ввела свои банковские данные в специально отведенное окно и ждала купленные билеты на почте, которую она также указала, однако этого не произошло", - сообщили в правоохранительных органах.
Спустя время, женщина решила проверить баланс банковской карты и увидела списание в размере более 1 000 000 рублей, которые она вместе с мужем копила для покупки семейного автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек