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Преступления Происшествия

ФСБ и МВД вскрыли в Самарской области аферу с выводом 15 земельных участков

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранительные органы занялись расследованием удивительной истории с землями в 63 регионе. По предварительным данным, "прибрать к рукам" могли 15 участков.

Дело в том, что для повышения инвестиционной привлекательности в России с 2022 г. реализуется госпрограмма "Национальная система пространственных данных". Она направлена на создание Единой электронной картографической основы и Федерального портала пространственных данных. Соответственно, эффективность программы зависит от качественного наполнения Единого госреестра недвижимости полными данными об объектах недвижимости.

Но в Самарской области силовики выявили интересное. Оказалось, что группа лиц предоставляла ложные документы о собственности в государственные органы. Сейчас задокументировало предполагаемое хищение 15 участков в населенных пунктах Смышляевка и Петра Дубрава. Ущерб пока определен в 3 млн рублей. Подозревают в лидерстве в группе "уводящих" участки гражданина Чернобровникова.

В итоге по материалам УФСБ по Самарской области сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовные дела о крупном мошенничестве. Сейчас идет расследование.

Гид потребителя

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