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Преступления Происшествия

В Тольятти собутыльник, обидевшись на оппонента, схватил его мобильный и убежал

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале октября в полицию Тольятти обратился 59-летний местный житель, который заявил, что его ограбил новый знакомый, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчина рассказал, что пригласил нового знакомого к себе домой и устроил застолье. Во время распития алкоголя между ними завязалась ссора, после чего гость схватил смартфон и пауэр-банк хозяина, а затем убежал.Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился к полицейским за помощью.

В полиции взяли ориентировку на злоумышленника, составили описание похищенного и сориентировали на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Кроме того, сотрудники МВД осмотрели квартиру  и опросили очевидцев.

В итоге удалось задержать подозреваемого - им оказался 42-летний тольяттинец. На допросе он признал вину и пояснил, что распивал вместе с потерпевшим спиртные напитки у него в квартире. Внезапно между ними возник конфликт. Разозлившись, мужчина забрал у знакомого телефон и портативный аккумулятор, оттолкнул его и выбежал в подъезд. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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