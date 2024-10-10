В Кинельском лесничестве задержали нарушителя, срубившего пять дубов

В среду, 9 октября, во время патрулирования в Кинельском районе лесная охрана обнаружила нарушителя. Об этом сообщили в минлесхозе Самарской области.
Срубившего в районе с. Гурьевка пять сырорастущих дубов задержали на месте.
В министерстве лесного хозяйства Самарской области напоминают, что ответственность за незаконную рубку сырорастущих деревьев предусмотрена ст. 260 УК РФ. А за нарушение запрета на посещение гослесфонда грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек