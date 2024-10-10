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Преступления Происшествия

В Кинельском лесничестве задержали нарушителя, срубившего пять дубов

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 октября, во время патрулирования в Кинельском районе лесная охрана обнаружила нарушителя. Об этом сообщили в минлесхозе Самарской области.

Фото: министерство лесного хозяйства и лесопользования Самарской области

Срубившего в районе с. Гурьевка пять сырорастущих дубов задержали на месте.

В министерстве лесного хозяйства Самарской области напоминают, что ответственность за незаконную рубку сырорастущих деревьев предусмотрена ст. 260 УК РФ. А за нарушение запрета на посещение гослесфонда грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей.

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