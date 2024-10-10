В Кинельском лесничестве задержали нарушителя, срубившего пять дубов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 октября, во время патрулирования в Кинельском районе лесная охрана обнаружила нарушителя. Об этом сообщили в минлесхозе Самарской области.

Фото: министерство лесного хозяйства и лесопользования Самарской области