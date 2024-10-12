Сельчанина из Самарской области будут судить за ограбление магазина

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело безработного 42-летнего жителя Приволжского района. Мужчину обвиняют в грабеже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина пришел в магазин в с. Приволжье, взял с прилавка алкоголь и отказался его оплачивать. При этом обвиняемый угрожал ножом кассиру.

Когда подозреваемого задержали, он не отрицал вину. У него изъяли часть украденного и нож.