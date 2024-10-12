Сельчанина из Самарской области будут судить за ограбление магазина

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело безработного 42-летнего жителя Приволжского района. Мужчину обвиняют в грабеже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, мужчина пришел в магазин в с. Приволжье, взял с прилавка алкоголь и отказался его оплачивать. При этом обвиняемый угрожал ножом кассиру.
Когда подозреваемого задержали, он не отрицал вину. У него изъяли часть украденного и нож.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек