Семейная пара из Тольятти попыталась разбогатеть на продаже наркотиков, но попалась полиции

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина и его 22-летняя супруга, проживающие в Автозаводском районе, могут быть причастны к продаже запрещенных веществ. Семейную пару задержали, квартиру обыскали и изъяли зип-пакеты с порошком. Экспертиза показала, что порошок - это синтетический наркотик. Общая масса превысила 290 граммов, что относится к крупному размеру.

Во время допроса задержанные пояснили, что купили вещества в интернете, чтобы потом перепродать путем закладок на территории Тольятти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия мужчине и женщине на время предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.