16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В федеральный розыск объявили мужчину, набравшего кредитов на подставных лиц Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-министра строительства Николая Плаксина В Сызрани врач, обвиняемый в получении взяток и служебном подлоге, предстанет перед судом В Самаре будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседа Появились подробности трудоустройства "мертвых душ" в самарской школе

Преступления Происшествия

Семейная пара из Тольятти попыталась разбогатеть на продаже наркотиков, но попалась полиции

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 356
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина и его 22-летняя супруга,  проживающие в Автозаводском районе, могут быть причастны к продаже запрещенных веществ. Семейную пару задержали, квартиру обыскали и изъяли зип-пакеты с порошком. Экспертиза показала, что порошок - это синтетический наркотик. Общая масса превысила 290 граммов, что относится к крупному размеру.

Во время допроса задержанные пояснили, что купили вещества в интернете, чтобы потом перепродать путем закладок на территории Тольятти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия мужчине и женщине на время предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3