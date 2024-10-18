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Преступления Происшествия

Судимый житель Уфы попался в Похвистнево на попытке сбыть 98 доз героина

ПОХВИСТНЕВО. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Уфы, задержанного во время всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Подозреваемый арестован, из арендуемой им квартиры в Похвистнево и тайников полицейские изъяли 98 свертков с героином, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инициативные жители Похвистнево, узнав об акции "Сообщи, где торгуют смертью", решили позвонить в полицию. Они рассказали, что житель Уфы арендовал квартиру в Похвистнево, фасует там наркотики и продает их, невзирая на букву закона.

Оперативники задержали гостя региона на одной из улиц города. Во время обследования арендованной квартиры у ранее судимого за кражи и мошенничества 37-летнего мужчины нашли свертки с героином. Также наркотик изъяли из тайников, про которые он рассказал правоохранителям. Всего на экспертизу поступило 98 свертков общей массой 170 граммов, что относится к крупному размеру.

Задержанный пояснил, что на него вышел аноним и предложил подработать на продаже запретных веществ. По указанию "работодателя" подозреваемый приехал в Похвистневский район, взял в указанном месте закладку, самостоятельно расфасовал ее на маленькие свертки и успел разложить во дворах города небольшое количество. Противоправный умысел до конца осуществить не смог, так как был оперативно задержан полицейскими.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно: — на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846)921-22-22, 8(846)921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру "102"; — с помощью сервиса "Прием обращений", расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. 

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

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