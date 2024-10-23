Пьяный житель Жигулевска без автоправ отправился на машине за пивом и подпал под уголовное дело

В Жигулевске под уголовное дело подпал 33-летний местный житель. Его дважды за год ловили за рулем без водительского удостоверения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В октябре 2024 г. полицейские Жигулевска ночью остановили для проверки документов ВАЗ-21140 под управлением 33-летнего местного жителя. Выяснилось, что автомобиль принадлежит не ему, а сожительнице. Кроме того, мужчина, никогда не учившийся в автошколе и не имеющий водительских прав, оказался пьян. Однако на месте освидетельствование он проходить отказался, и его доставили в отдел полиции. Автомобиль, тем временем, поместили на спецстоянку. Собственница машины, извещенная об инциденте, пояснила, что якобы не знала, что у сожителя нет прав, и разрешала пользоваться машиной.

В правоохранительных органах установили, что этот же мужчина в июне 2024 г. уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. За это его арестовали на 10 суток. На этот раз, во время допроса, подозреваемый рассказал, что во время семейного застолья у него кончилось пиво и, несмотря на опьянение, он решил съездить восполнить запасы алкоголя.

"Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулевску продолжается работа по расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.