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Преступления Происшествия

Полицейские задержали мужчину, укравшего сиденье из электрички Сызрань – Кузнецк

СЫЗРАНЬ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 53-летнего жителя Ульяновской области, испортившего электричку.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Ранее дежурный по станции Новоспасское сообщил, что в электропоезде Сызрань — Кузнецк какой-то мужчина оторвал сиденье от лавки и ушел с ним.

Правоохранители установили личность подозреваемого и хронологию событий. Пьяный мужчина возвращался на электричке домой с работы. Когда он оказался в вагоне один, решил украсть сиденье из поезда, чтобы использовать его как лавочку в бане. Полицейские разыскали мужчину у него дома. В итоге он признал вину.

По факту случившегося ведется проверка.


 

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