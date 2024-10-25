Полицейские задержали мужчину, укравшего сиденье из электрички Сызрань – Кузнецк

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 53-летнего жителя Ульяновской области, испортившего электричку.
Ранее дежурный по станции Новоспасское сообщил, что в электропоезде Сызрань — Кузнецк какой-то мужчина оторвал сиденье от лавки и ушел с ним.
Правоохранители установили личность подозреваемого и хронологию событий. Пьяный мужчина возвращался на электричке домой с работы. Когда он оказался в вагоне один, решил украсть сиденье из поезда, чтобы использовать его как лавочку в бане. Полицейские разыскали мужчину у него дома. В итоге он признал вину.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек