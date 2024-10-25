В самарском аэропорту задержали мигранта за попытку подкупить пограничника

В Самаре задержали гражданина Узбекистана по подозрению в попытке дать взятку. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 23 октября в зале вылета аэропорта Курумоч иностранец попытался передать деньги сотруднику пограничного контроля, чтобы тот дал разрешение на выезд, несмотря на запрет, наложенный приставами. Однако пограничник от денег отказался и сообщил о предложении руководству.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек