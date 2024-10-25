В самарском аэропорту задержали мигранта за попытку подкупить пограничника

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В Самаре задержали гражданина Узбекистана по подозрению в попытке дать взятку. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области