Полицейским из Самарской области пришлось гоняться за угонщиком "Газели"

В Кинель-Черкасском районе Самарской области сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за подозреваемым. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратился 32-летний самарец, работающий водителем-экспедитором. За несколько минут до этого во время разгрузки товара у него угнали "Газель" от магазина в пос. Пустовалово.

В итоге машину заметили потерпевший и помогавший ему случайный очевидец. Сотрудники Госавтоинспекции настигли угонщика на дороге в районе с. Беловка — примерно в 30 км от места хищения. Злоумышленник не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться в соседнем районе. Началась погоня. В итоге водитель попытался объехать выставленное правоохранителми заграждение, не справился с управлением и съехал в кювет.

Задержанный 51-летний житель Оренбургской области рассказал, что заметил "Газель" с ключами в замке зажигания и решил доехать до дома, хотя не имел водительских прав. Его отправили под стражу.