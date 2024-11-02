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Преступления Происшествия

Сотрудника Росрыболовства будут судить за превышение полномочий и браконьерство в Самарской области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело сотрудника отдела Волго-Камского территориального управления Росрыболовста, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. обвиняемый покровительствовал рыбакам-браконьерам, "работавшим" на Волге. Он предоставлял им информацию о месте и времени рейдов. Кроме того, чиновник давал разрешение на незаконную добычу водных биоресурсов на территории, находящейся в зоне его ответственности. Также он приобрел, хранил, перевозил и собирался сбыть рыбу, не имеющую сопроводительных документов и маркировки. Стоимость товара составила более 700 тыс. рублей.

29 ноября 2023 г. подозреваемого задержали. На его даче нашли промышленные холодильные камеры с 2,5 т рыбы, среди которых более 200 экземпляров краснокнижной стерляди.

На время следствия обвиняемого отправили под стражу и арестовали его имущество на 1,5 млн рублей.

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