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Преступления Происшествия

Пьяный сельчанин из Самарской области умыкнул чужую бензопилу и поплатился уголовной статьей

КЛЯВЛИНО. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клявлинском районе в отношении местного 41-летнего жителя возбуждено уголовное дело за кражу бензопилы, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В октябре в полицию Клявлинского района обратился 63-летний мужчина, рассказавший, что кто-то похитил из его гаража бензопилу за 5000 рублей. Полицейские смогли установить подозреваемого и доставили его в участок. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Он пояснил, что, будучи пьяным, при помощи профильной трубы сбил замок с чужого гаража и похитил бензопилу.

Инструмент вернули владельцу, а на задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Расследование продолжается.

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