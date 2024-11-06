Пьяный сельчанин из Самарской области умыкнул чужую бензопилу и поплатился уголовной статьей

В Клявлинском районе в отношении местного 41-летнего жителя возбуждено уголовное дело за кражу бензопилы, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В октябре в полицию Клявлинского района обратился 63-летний мужчина, рассказавший, что кто-то похитил из его гаража бензопилу за 5000 рублей. Полицейские смогли установить подозреваемого и доставили его в участок. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Он пояснил, что, будучи пьяным, при помощи профильной трубы сбил замок с чужого гаража и похитил бензопилу.
Инструмент вернули владельцу, а на задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек