Жителя Самары будут судить за организацию подпольной майнинговой фермы

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении имущественного ущерба с помощью обмана (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, не позднее 2023 г. директор ООО договорился с неизвестными устроить криптовалютный "бизнес". Он приобрел оборудование для майнинга и установил его в арендуемых помещениях в здании предприятия на ул. Ново-Садовой. В итоге объем потребленной, но не учетной электроэнергии составил более 319 тыс. кВт/ч. Сумма причиненного арендодателю ущерба составила более 2 млн рублей. Фигурант уголовного дела полностью возместил его.

Во время следствия правоохранители изъяли 371 аппарат для майнинга, два модифицированных счетчика электроэнергии, запрограммированных на занижение показаний, и три коммутатора, обеспечивавших высокоскоростной интернет.