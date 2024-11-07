В Самаре девочка разбила голову, упав с лестничной площадки

Самарские правоохранители разбираются в деталях ЧП с годовалым ребенком. Все произошло в офисном здании на ул. Авроры, 181.

"Дочка в сентябре 2018 года упала в пространство витражного окна с лестничной площадки между четвертым и пятым этажами на первый этаж. Это привело к тяжким травмам — перелому свода черепа. Позже дочку выписали из больницы с диагнозом "косоглазие". На сегодняшний день диагноз сохраняется, на лбу у дочки формируется явно выраженная костная мозоль, ребенок жалуется на головную боль и тошноту, стоит на постоянном учете у детского невролога", — рассказал папа девочки, Арсений.

Правоохранители проверили поведение мамы ребенка на предмет халатности, но женщина ни в чем не виновата. Мама в момент ЧП была рядом с девочкой и даже держала ее за руку.

"Мы проводили собственными силами строительную экспертизу здания. Были выявлены многочисленные нарушения норм безопасности. Самое опасное, на мой взгляд, — отсутствие ограждающих решеток (балясин) под перилами. При этом в помещении проходили детские занятия", — рассказывает отец пострадавшей девочки.

Далее, как объясняет мужчина, по результатам экспертизы установлено, что на время происшествия собственником площадки была женщина по фамилии Лапистова. При этом самарец также считает, что здание может быть опасным по сей день, по крайней мере, для проведения детских занятий. Он также просит следователей привлечь к ответственности того, по чьей вине ребенок получил увечья.

Как удалось выяснить Волга Ньюс, по предварительным данным правоохранителей, проблема может быть в доме, который сдали с нарушениями в 1970 году. И сейчас лиц, ответственных за это, уже не привлечешь. Но недавно следователь получил результаты очередной строительной экспертизы. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в СУ СКР по Самарской области, в ближайшее время планируется направление дела в суд. Сроки давности по нему не истекают, статья тяжкая.