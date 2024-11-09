﻿Мужчина с игрушечным пистолетом напал на офис банка в Самаре

В пятницу, 8 ноября, в Самаре полицейские возбудили уголовное дело о разбое в отношении ранее не судимого 55-летнего местного жителя.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, мужчина подозревается в нападении на филиал банка, расположенный на ул. Агибалова. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предполагаемое орудие преступления – игрушечный пистолет, изъято.
"Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе областного главка.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек