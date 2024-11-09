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Преступления Происшествия

﻿Мужчина с игрушечным пистолетом напал на офис банка в Самаре

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 ноября, в Самаре полицейские возбудили уголовное дело о разбое в отношении ранее не судимого 55-летнего местного жителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, мужчина подозревается в нападении на филиал банка, расположенный на ул. Агибалова. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предполагаемое орудие преступления – игрушечный пистолет, изъято.

"Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе областного главка.

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