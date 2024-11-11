В Самарской области задержали преступного рыболова

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего тольяттинца. Его подозревают в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщает Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
В конце октября мужчина в Волге ловил рыбу сетью, которую одолжил у приятеля. Транспортные полицейские задержали его с поличным — в сети было 107 штук уклейки.
Из-за повреждений, которые рыба получила, выпустить в реку ее нельзя. Улов уничтожат. Для определения суммы ущерба назначена ихтиологическая экспертиза.
Известно, что ранее рыбака уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек