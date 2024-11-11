В Самарской области задержали преступного рыболова

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего тольяттинца. Его подозревают в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщает Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

В конце октября мужчина в Волге ловил рыбу сетью, которую одолжил у приятеля. Транспортные полицейские задержали его с поличным — в сети было 107 штук уклейки.

Из-за повреждений, которые рыба получила, выпустить в реку ее нельзя. Улов уничтожат. Для определения суммы ущерба назначена ихтиологическая экспертиза.

Известно, что ранее рыбака уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.