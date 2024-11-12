Телефонные мошенники атаковали 87-летнюю тольяттинку и выманили у нее 200 тысяч рублей

В Самарской области полицейские задержали подозреваемую в причастности к телефонному мошенничеству. Исполняя роль курьера, местная жительница забрала у пожилой женщины 200 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре в полицию по Автозаводскому району Тольятти обратилась 87-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП. Звонивший пояснил, что нужны деньги для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей постоянно начали поступать звонки и на стационарный, и на сотовый телефон.

Собеседники общались с заявительницей непрерывно, не давая связаться с родственниками, и убедили ее передать деньги курьеру. Поверив, она передала женщине, пришедшей к подъезду ее дома, 200 тысяч рублей. Только после этого пенсионерка позвонила дочери, которая сообщила, что в ДТП не попадала и с ней все в порядке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция выяснила, что к хищению денег может быть причастна 30-летняя местная жительница. Полицейские задержали ее и доставили в отдел полиции.

Ранее не судимая задержанная пояснила, что участвовала в преступлении за определенный процент, выполняла функцию курьера, получила деньги от потерпевшей и перевела их на различные банковские счета.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".