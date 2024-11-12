Жителя Самарской области заподозрили в мошенничестве с автостраховкой

В Отрадном возбудили уголовное дело по факту страхового мошенничества. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 38-летний местный житель в январе 2024 г. предоставил в страховую компанию данные о ДТП на трассе Самара — Бугуруслан — Малый Толкай. При этом выяснилось, что повреждения на машине были получены еще до аварии и не связаны с ней. В результате мужчина незаконно получил 400 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек