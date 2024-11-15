Более полкило героина изъяли сызранские транспортные полицейские у иностранных наркодельцов

В Сызрани отправилось в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
В марте 2024 г. при отработке оперативной информации в районе станции Жигулевское море транспортные полицейские задержали троих граждан одной из стран Центральной Азии, предположительно, причастных к оборудованию тайников с наркотиками.
В автомобиле, на котором они передвигались, нашли две пластиковые бутылки со свертками, в которых было более 560 г героина.
По версии следствия, 22-летний и 24-летний граждане Туркменистана, а также 30-летний гражданин Узбекистана прибыли в Россию с целью распространения наркотиков.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек