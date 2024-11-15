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Преступления Происшествия

Более полкило героина изъяли сызранские транспортные полицейские у иностранных наркодельцов

СЫЗРАНЬ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отправилось в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

В марте 2024 г. при отработке оперативной информации в районе станции Жигулевское море транспортные полицейские задержали троих граждан одной из стран Центральной Азии, предположительно, причастных к оборудованию тайников с наркотиками.

В автомобиле, на котором они передвигались, нашли две пластиковые бутылки со свертками, в которых было более 560 г героина.

По версии следствия, 22-летний и 24-летний граждане Туркменистана, а также 30-летний гражданин Узбекистана прибыли в Россию с целью распространения наркотиков.

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