Жительницу Самарской области поймали на улице с наркотиками

В Отрадном задержали 29-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщину задержали днем на улице. Правоохранители заметили признаки наркотического опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась. В отделе полиции она добровольно выдала пачку из-под сигарет, в которой было 0,91 г наркотика PVP. Также она рассказала, что нашла пачку на улице и забрала себе для личного употребления.
В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело. Также ей нужно будет заплатить штраф 4 тыс. руб. за употребление наркотиков.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек