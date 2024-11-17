Жительницу Самарской области поймали на улице с наркотиками

В Отрадном задержали 29-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину задержали днем на улице. Правоохранители заметили признаки наркотического опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась. В отделе полиции она добровольно выдала пачку из-под сигарет, в которой было 0,91 г наркотика PVP. Также она рассказала, что нашла пачку на улице и забрала себе для личного употребления.

В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело. Также ей нужно будет заплатить штраф 4 тыс. руб. за употребление наркотиков.