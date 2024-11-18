Фермера из Самарской области заподозрили в незаконном получении субсидий

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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства. Его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области