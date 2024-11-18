Фермера из Самарской области заподозрили в незаконном получении субсидий

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства. Его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. фермер предоставил в администрацию Алексеевского района заявки на субсидии. При этом в документах содержались ложные сведения о количестве скота и произведенного молока. В итоге мужчина получил 285 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек