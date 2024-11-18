Самарец зарегистрировал в двух квартирах 1600 мигрантов

В Самаре отправили под стражу 54-летнего местного жителя, занимавшегося фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее прокуратура Железнодорожного района обнаружила, что мужчина зарегистрировал в двух своих квартирах 1600 иностранцев. В связи с этим возбудили два уголовных дела в Железнодорожном районе и одно — в Советском.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек