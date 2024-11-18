Самарец зарегистрировал в двух квартирах 1600 мигрантов

В Самаре отправили под стражу 54-летнего местного жителя, занимавшегося фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура Железнодорожного района обнаружила, что мужчина зарегистрировал в двух своих квартирах 1600 иностранцев. В связи с этим возбудили два уголовных дела в Железнодорожном районе и одно — в Советском.