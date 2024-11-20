Житель Самарской области пошел собирать коноплю и попался полицейским

В Октябрьский городской суд Самарской области отправили уголовное дело 31-летнего безработного местного жителя, которого обвиняют в приобретении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В августе 2024 г. сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину, на которого ранее пришла ориентировка. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться и выбросил на землю сумку и пакет. Его задержали, а в выброшенной сумке обнаружили более 178 г марихуаны.

Ранее судимый подозреваемый пояснил, что выбросил сумку, потому что испугался полиции, а коноплю собрал на берегу Волги для личного употребления.