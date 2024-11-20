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Житель Самарской области пошел собирать коноплю и попался полицейским

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьский городской суд Самарской области отправили уголовное дело 31-летнего безработного местного жителя, которого обвиняют в приобретении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В августе 2024 г. сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину, на которого ранее пришла ориентировка. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться и выбросил на землю сумку и пакет. Его задержали, а в выброшенной сумке обнаружили более 178 г марихуаны.

Ранее судимый подозреваемый пояснил, что выбросил сумку, потому что испугался полиции, а коноплю собрал на берегу Волги для личного употребления.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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