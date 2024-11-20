Глава СК РФ взял на контроль расследование загадочного отравления женщины в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан. В том числе он пообщался с родственниками женщины, которая скончалась в самарском медучреждении в 2011 г., куда она поступила с отравлением.

"Уже 13 лет близкие не могут добиться справедливости. Женщина пошла на поправку после отравления, однако, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тупой травмы туловища, полученной в период нахождения в клинике. При проведении лечения врачом был допущен дефект оказания медицинской помощи, повлекший трагические последствия. Родственники отметили, что следственными органами не была оперативно проведена должная работа по расследованию преступления в отношении врача по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В результате волокиты, несвоевременного проведения необходимых следственных и процессуальных действий, неоднократного прекращения уголовного дела истекли сроки давности", — рассказали в Следственном ведомстве.

Родственники погибшей считают, что женщину отравили намеренно. Александр Бастрыкин поручил направить в регион проверку Центрального аппарата. Главный следователь страны также поручил передать дело о смерти женщины в центральный аппарат СК России, назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу в Судебно-экспертном центре СК России.

Напомним, речь идет о загадочной гибели Оливии. ЧП случилось 8 мая 2011 г. на даче свекрови Оливии. За какое-то время до этого Оливия ушла от мужа и жила у своей мамы.

"28 апреля 2011 г. на пороге дома появилась свекровь Оливии Нина Викторовна, — рассказывает брат умершей женщины Олег Алексик. — Прошли в квартиру. Разговор не задавался. "Директор" сыпала "наездами", упреками и оскорблениями. Нервы Оливии не выдержали, она в слезах выбежала в подъезд. Свекровь перевела свой гнев на маму Оливии и потом, хлопнув дверью и разбрасываясь угрозами, удалилась".

По словам родных Оливии, спустя два часа приехал ее муж Олег.

"Оливия вышла к нему и до поздней ночи они разговаривали, сидя в машине, — говорит брат умершей. — Вернувшись, Оливия удивила маму: Олег согласился со всеми претензиями, признался, что был неправ, просил прощения и уговорил Оливию вернуться к нему".

На следующей неделе Оливия вместе с сыном вернулась домой к мужу. Утром 8 мая Олег сообщил жене, что в честь праздников на даче у его мамы намечается шашлык и они тоже приглашены. Оливия отказалась ехать.

"После недолгих уговоров Олег просто "озверел" и стал уже требовать, чтобы Оливия поехала, — рассказывает брат умершей. — Ей пришлось согласиться. После возвращения с дачи всю ночь с 8 на 9 мая Оливия чувствовала боль во всем теле, голова раскалывалась, тошнило. Таблетки не помогали".

В результате женщина вызвала "скорую".