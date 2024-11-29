В выходные в Самарской области выпадет снег

Самарские синоптики рассказали, что в воскресенье, 1 декабря, в Самарской области ожидается небольшой снег.

В пятницу, 29 ноября, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха -1…+1 °C.

В субботу, 30 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер Западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -3…+2 °C.

1 декабря в Самарской области сохранится облачная погода. Также ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…-6 °C, в дневные -3…+2 °C.