В Самаре поймали похитителя велосипедов

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в кражах велосипедов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Промышленного района Самары поступило несколько сообщений о краже велосипедов: от 36-летней многодетной матери, проживающей на Московском шоссе, затем от двух жительниц дома на ул. Георгия Димитрова.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли отпечатки следов пальцев рук и выяснили, что к кражам причастно одно и то же лицо. Также было установлено, что преступления совершены с разницей в один день. Установив личность подозреваемого, правоохранители выяснили, что это - неоднократно судимый 29-летний самарец. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный пояснил, что два велосипеда продал случайному прохожему, а третий сдал в ломбард. Вырученные с продажи похищенного деньги, 1700 рублей, он потратил на продукты питания и алкоголь.

В настоящее время местонахождение похищенного имущества устанавливается.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье "Кража". Уголовное дело направлено в Промышленный суд Самары для рассмотрения по существу.