Грустный и пьяный житель Жигулевска решил угнать чужое авто, но заглох и попался полиции

Полицейские задержали жителя Самарской области, угнавшего автомобиль. Мужчина пояснил, что был в плохом настроении и решил поднять его, покатавшись на машине, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Жигулевске инспекторы ДПС во время несения службы обратили внимание на ВАЗ-2104, который выехал с газона на дорогу и заглох.

Подойдя к машине и пообщавшись с водителем, полицейские заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя. Также правоохранители увидели, что авто завели не ключом, а путем замыкания проводов. Отстранив мужчину от управления, госавтоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование, которое подтвердило факт наличия в организме алкоголя. Кроме того, выяснилось, что машина принадлежит другому лицу. Связавшись с собственником транспортного средства, полицейские установили, что тот никому не передавал авто.

Неудавшегося угонщика доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку. На допросе тот пояснил, что был в плохом настроении и решил поднять его, покатавшись на машине, а ВАЗ оказался первым попавшимся на пути транспортным средством.

За управление автомобилем в состоянии опьянения на 23-летнего местного жителя составили административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем без прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Также возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".