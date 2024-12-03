Сельчанин из Самарской области нарвал в поле коноплю и попался полиции

В Приволжском районе Самарской области задержали 52-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее на мужчину пожаловались в полицию "неравнодушные граждане". После этого полицейские пришли к нему домой и изъяли коробки и пакеты с 2,5 кг высушенной конопли. Подозреваемый пояснил, что нарвал наркосодержащее растение в поле, хранил для себя и не собирался сбывать.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...