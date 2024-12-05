Директор самарского детсада перевела мошенникам деньги, предназначавшиеся на подарки детям

В Самаре 50-летняя директор детского сада пострадала от телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина решила заранее купить сладкие новогодние подарки детям и нашла в интернете выгодное предложение. Она связалась с продавцом и перечислила предоплату — 70 тыс. рублей. Однако доставка так и не состоялась, а телефон продавца оказался отключен. В этот момент женщина поняла, что ее обманули.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...