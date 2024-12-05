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Преступления Происшествия

Директор самарского детсада перевела мошенникам деньги, предназначавшиеся на подарки детям

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 50-летняя директор детского сада пострадала от телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина решила заранее купить сладкие новогодние подарки детям и нашла в интернете выгодное предложение. Она связалась с продавцом и перечислила предоплату — 70 тыс. рублей. Однако доставка так и не состоялась, а телефон продавца оказался отключен. В этот момент женщина поняла, что ее обманули.

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