Пьяный самарец убил соседа по общежитию

В Самаре отправили под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 29 ноября мужчина выпивал и поссорился с соседом по общежитию. Он нанес оппоненту множественные ножевые ранения. В результате пострадавший скончался в больнице.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...