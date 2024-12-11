В Самаре задержали серийного поджигателя подъездов

В Самаре отправили под стражу 39-летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в Октябрьском и Советском районах произошло возгорания в подъездах. Так, в один день на ул. Авроры от огня пострадал дом и автомобиль, припаркованный в том же районе.
По версии следствия, несколько возгораний оказались связаны и виноват в них неоднократно судимым мужчина. Сам подозреваемый пояснил, что, будучи пьяным, зашел в подъезд погреться, но его выгнали жильцы. После этого он заходил в другие подъезды и поджигал мусор, чтобы согреться. Автомобиль же загорелся от мусора, подпаленного подозреваемым на улице. Общая сумма ущерба составила 950 тыс. рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?