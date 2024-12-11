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Преступления Происшествия

В Самаре задержали серийного поджигателя подъездов

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили под стражу 39-летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Октябрьском и Советском районах произошло возгорания в подъездах. Так, в один день на ул. Авроры от огня пострадал дом и автомобиль, припаркованный в том же районе.

По версии следствия, несколько возгораний оказались связаны и виноват в них неоднократно судимым мужчина. Сам подозреваемый пояснил, что, будучи пьяным, зашел в подъезд погреться, но его выгнали жильцы. После этого он заходил в другие подъезды и поджигал мусор, чтобы согреться. Автомобиль же загорелся от мусора, подпаленного подозреваемым на улице. Общая сумма ущерба составила 950 тыс. рублей.

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